Mottakopf: „Aussichtskuppe“ zwischen zwei Tälern

Der Mottakopf (2176 m) gilt als Hausberg der Gemeinde Brand und thront wuchtig zwischen dem Brandnertal und dem Zalimatal. Obwohl der Berg von der Ortschaft Brand aus ein ständiger Blickfang ist, gehört er nicht zu den klassischen Ausflugszielen. Das liegt unter anderem daran, dass weder Seilbahn noch Lift den Aufstieg erleichtern und die Wanderung auch keine leichte Feierabendrunde, sondern nur für Geübte zu empfehlen ist. Der obere Abschnitt der Route ist als alpiner Steig markiert und verlangt sowohl Trittsicherheit als auch eine gute Kondition. Auf dem Gipfel entlohnt ein fantastischer Ausblick für die Anstrengungen der Tour.