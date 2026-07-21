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Anrainer haben Angst

Nach Gewaltorgie: Biker schützen ganzes Grätzel

Wien
21.07.2026 19:00
Die Biker verbringen ihre Freizeit nun mitten am Cizekplatz in Wien-Donaustadt.
Die Biker verbringen ihre Freizeit nun mitten am Cizekplatz in Wien-Donaustadt.(Bild: zVg)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Die Zustände rund um den Cizekplatz im 22. Wiener Bezirk sind verheerend. Anrainer haben Angst, das Haus zu verlassen, denn zwei Männer wurden krankenhausreif geprügelt. Schutz erhalten sie nun von Bikern.

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