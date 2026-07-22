Hilfe für Museum: Können Sie diese Schrift lesen?

Im Kollektiv die Geschichte der Stadt aufarbeiten

Genau solche Funde liegen noch zuhauf im Archiv, unentdeckt, weil unlesbar. Hunderte Freiwillige haben bereits mitgeholfen und einen Teil der Bestände entziffert. Wer dazustoßen will, registriert sich auf crowdsourcing.wien, transkribiert Briefe oder Postkarten – geprüft wird jeder Text von der Community. Als Dank lädt die Wienbibliothek alle Mitwirkenden zweimal im Jahr zum Café ein.