„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“

Wilde Verschwörungstheorie nach Finale

Und nach dem Finale gab es dann in Netz plötzlich Verschwörungstheorien, dass Argentinien aufgefordert worden sein soll, das Spiel gegen Spanien zu verlieren. Da wurde ein Komplott konstruiert. Grund sei wahrscheinlich der politische Jubel mit einem Banner zu den Falkand-Inseln nach dem Semifinale gegen England gewesen. Als Basis für die wilden Spekulationen diente ein Video (siehe oben), als Lionel Messi vor der Kabine mit seinen Mitspielern sprach und sie bat, alles zu vergessen. Einige Spieler hätten rote Augen gehabt, als ob sie davor geweint hätten. Und dass es ein Drehbuch gegeben hätte. So sei auch zu erklären, dass Argentinien in der regulären Spielzeit kein Mal auf das Tor Spaniens geschossen hätte. Und so weiter und so fort.