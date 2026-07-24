Tankstellen werden um 77 Millionen Euro verkauft

Ausverkauf: Das Linzer Mineralölunternehmen Stiglechner veräußert nach der Insolvenz im Dezember – die „Krone“ berichtete – seine verbleibenden 61 Tankstellen. „Drei Viertel der Stationen sind bereits verkauft“, sagt Norbert Mooseder, Insolvenzverwalter der Julius Stiglechner GmbH. Bis Ende nächster Woche sollen weitere zehn verkauft werden. Damit bleiben noch eine Handvoll Standorte übrig – für sie werden noch Interessenten gesucht.