„Das macht heute kein Jungbauer mehr mit“

Eigentlich war Schönwetter angesagt, als die „Krone“ Franz Waldenberger zum Interview traf. Der Präsident der Landwirtschaftskammer wollte noch Stroh pressen und stand unter Zeitdruck. Doch ein seltener, kurzer Regenguss über seinem Hof in Pennewang machte ihm einen Strich durch die Rechnung. So blieb Zeit für das Gespräch – die angesichts der vielen Themen in der Landwirtschaft dennoch fast zu knapp war.