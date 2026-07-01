Machen Sie mit bei der Meditations-Challenge!

Kommen Sie mit auf die tägliche Entspannungsreise und lassen Sie die Community an Ihren Erlebnissen teilhaben: Ist es wirklich so einfach, zehn Minuten nichts zu tun, ruhig im Schneidersitz zu sitzen und sich nicht von den eigenen Gedanken ablenken zu lassen? Hat die Morgenstund‘ tatsächlich Gold im Mund? Werden wir dadurch konzentrierter, gelassener und ausgeglichener?