LIVE ab 13.30 Uhr: 1. Training für den Ungarn-GP

Große Hoffnungen auf dem Kurs, auf dem Motorleistung und Topspeed eine geringere Rolle spielen als bei den Rennen davor, hat auch Ferrari. „Es kommt stark auf das Set-up und das Reifenmanagement an“, sagte Teamchef Fred Vasseur. Budapest dürfte uns wahrscheinlich deutlich besser liegen als Spa. Auf dem Papier mag der Motorrückstand zwar weniger ins Gewicht fallen, aber wir müssen trotzdem unsere Leistung bringen.“ Zudem ist der Hungaroring für seinen Star-Piloten eine der Lieblingsstrecken. Hamilton ist in Ungarn mit acht Triumphen Rekordsieger, nur in Silverstone (9) hat er öfter gewonnen.