Zittern bei Elko König: 180 Jobs bedroht

Hoffen auf Partner aus Indien

Die Zukunft des Unternehmens hängt entscheidend von einer Partnerschaft mit einem führenden Industrieunternehmen aus Indien ab. Zwar läge laut Geschäftsführung bereits eine unterzeichnete Absichtserklärung vor, eine endgültige Einigung scheint aber noch nicht erzielt worden zu sein. Diese Kooperation soll Teile des Geschäfts langfristig absichern und neue Perspektiven für die Produktion in Rankweil schaffen. Vertreter des potenziellen Partners waren erst kürzlich für mehrere Tage in Vorarlberg, um die Verhandlungen voranzutreiben.