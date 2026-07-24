Rechtsstreit um Mängel, Schäden: Bauträger pleite!

Hohe Schadenersatzforderungen

Das Konkursverfahren wurde laut Angaben des Kreditschutzverbandes auf mehrfachen Gläubigerantrag eröffnet. „Es handelt sich dabei um Gläubiger, welche Kauf- und Bauträgerverträge mit der Schuldnerin abgeschlossen haben. Das besagte Bauprojekt wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Jedoch behängt bzw. behängen aufgrund behaupteter Mängel und Schäden zivilgerichtliche Verfahren am Landesgericht Innsbruck, bei denen es um Schadenersatzforderungen gegenüber der Schuldnerin in sechsstelliger Höhe geht“, schildert der KSV von 1870 weiter.