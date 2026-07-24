Sind Sie auch ein Freund einer klaren Sprache?

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Heute spricht er buchstäblich Klartext – im Gegensatz zu vielen Politikern.
Politiker legen ein erstaunliches Talent an den Tag, die Dinge nicht beim Namen zu nennen, obwohl sie stets beteuern, genau dies tun zu wollen. Es lohnt sich daher als Bürger, etwas genauer hinzuhören, wenn unsere Volksvertreter sprechen, um den wahren Inhalt ihrer Worte zu begreifen und zugleich ihren Schönsprech zu entlarven – jene sprachliche Schubumkehr, die dem Zuhörer versüßen soll, was in Wahrheit bitter ist.
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