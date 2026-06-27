„Darum sind negative Gefühle besonders ansteckend“

„Besonders im Alltag wirkt dieser Mechanismus wie ein stiller Strom. Wir nehmen Stimmungen auf, ohne sie zu hinterfragen. Viele Menschen merken erst abends, dass sie den Stress anderer mitgetragen haben“, sagt die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl. Wie sehr uns das beeinflusst, bleibt leider oft lange verborgen.