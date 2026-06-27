„Darum sind negative Gefühle besonders ansteckend“

Gefühle springen über. Ein gereiztes Wort, ein stressiges Umfeld – und die eigene Stimmung kippt. „Unser Gehirn reagiert extrem fein auf fremde Emotionen“, sagt Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl. Die Psychologin erklärt, warum wir für die Launen anderer so empfänglich sind und wie wir uns schützen können.
„Besonders im Alltag wirkt dieser Mechanismus wie ein stiller Strom. Wir nehmen Stimmungen auf, ohne sie zu hinterfragen. Viele Menschen merken erst abends, dass sie den Stress anderer mitgetragen haben“, sagt die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl. Wie sehr uns das beeinflusst, bleibt leider oft lange verborgen.
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