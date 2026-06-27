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Tipps der Psychologin

„Darum sind negative Gefühle besonders ansteckend“

Mentale Stärke & Emotionale Balance
27.06.2026 10:00
Rund 70 Prozent der Menschen berichten, dass sich ihre Stimmung regelmäßig durch andere ...
Rund 70 Prozent der Menschen berichten, dass sich ihre Stimmung regelmäßig durch andere verändert. Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl weiß, wie man die Kontrolle behält.(Bild: Krone-Collage/Eva Manhart, Krone KREATIV)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Gefühle springen über. Ein gereiztes Wort, ein stressiges Umfeld – und die eigene Stimmung kippt. „Unser Gehirn reagiert extrem fein auf fremde Emotionen“, sagt Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl. Die Psychologin erklärt, warum wir für die Launen anderer so empfänglich sind und wie wir uns schützen können.

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„Besonders im Alltag wirkt dieser Mechanismus wie ein stiller Strom. Wir nehmen Stimmungen auf, ohne sie zu hinterfragen. Viele Menschen merken erst abends, dass sie den Stress anderer mitgetragen haben“, sagt die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl. Wie sehr uns das beeinflusst, bleibt leider oft lange verborgen.

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