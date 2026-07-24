Ökonomen heben Inflationsprognose für 2027 an

Wie berichtet, ließ der EZB-Rat den Leitzins am Donnerstag auf seiner Sitzung unverändert bei 2,25 Prozent. Als wahrscheinlich gilt eine Erhöhung im September. „Sollte es notwendig sein, die Zinsen zu erhöhen, um unser mittelfristiges Ziel zu erreichen, so wird das passieren“, sagte der Chef der Oesterreichischen Notenbank (OeNB) und EZB-Ratsmitglied, Martin Kocher. Die letzte Zinserhöhung, die Kocher im Juni verteidigte, habe den Währungshüterinnen und Währungshütern den nötigen Spielraum verschafft, um die weitere Entwicklung sorgfältig zu analysieren. Bis September würden dann etwa neue Inflationsdaten vorliegen.