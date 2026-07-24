Ben und Casey Affleck trauern um geliebte Mutter

Hollywood trauert um eine Frau, die selbst nie im Rampenlicht stand – aber zwei große Karrieren entscheidend mitgeprägt hat: Chris Anne Affleck, die Mutter der Oscar-Preisträger Ben Affleck und Casey Affleck, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Wie ihre Familie mitteilte, starb sie am 2. Juni nach einer Krebserkrankung friedlich im Schlaf.
Die ehemalige Lehrerin hatte im Dezember die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten. Ihre Familie erklärte, ihr größter Wunsch sei es gewesen, noch den Schulabschluss ihres Enkels Atticus mitzuerleben. Atticus Affleck ist der jüngere Sohn Casey Affleck und dessen Ex-Frau Summer Phoenix.
Letzter Wunsch zwei Tage vor Tod noch erfüllt
Diesen besonderen Moment durfte die liebende Großmutter noch erleben: Am 31. Mai feierte sie gemeinsam mit ihrer Familie den Abschluss ihres Enkels – nur zwei Tage später verstarb sie.
Für Ben und Casey Affleck war ihre Mutter weit mehr als ein Familienmitglied. Chris Anne unterstützte ihre Söhne früh auf ihrem Weg ins Filmgeschäft und stand ihnen während ihrer gesamten Karriere zur Seite.
Starke, gebildete Frau mit sozialem Bewusstsein
Ben Affleck erinnerte sich einst daran, dass seine Mutter als Lehrerin arbeitete, an der Harvard University studierte und später selbst einen Masterabschluss erwarb. Ihr Sohn beschrieb sie als eine starke, gebildete Frau mit einem ausgeprägten sozialen Bewusstsein.
Auch beruflich hinterließ Chris Anne Spuren: Sie war nicht nur Pädagogin, sondern engagierte sich zeitlebens für Bürgerrechte. In den 1960er-Jahren gehörte sie zu den sogenannten „Freedom Riders“, die im Süden der USA gegen die Rassentrennung protestierten.
Chris Anne Affleck erlebte einige der größten Momente ihrer Söhne hautnah mit. Unvergessen bleibt ihr Auftritt bei der Oscar-Verleihung 1998, als Ben Affleck und Matt Damon für das Drehbuch zu „Good Will Hunting“ nominiert waren.
Sie feierte mit Sohn und Matt Damon deren Durchbruch
Gemeinsam mit den beiden Müttern feierten die jungen Schauspieler damals ihren großen Durchbruch. Ben Affleck und Matt Damon gewannen den Oscar für das beste Originaldrehbuch – ein Moment, der bis heute zu den emotionalsten Geschichten der Traumfabrik zählt.
Später folgten weitere große Erfolge: Ben Affleck gewann einen zweiten Oscar für den besten Film mit „Argo“, Casey Affleck erhielt 2017 den Oscar als bester Hauptdarsteller für „Manchester by the Sea“.
Chris Anne Affleck blieb trotz des Ruhms ihrer Söhne stets im Hintergrund – und doch war sie ein wichtiger Teil ihrer Erfolgsgeschichte. Sie unterstützte Ben und Casey bei ihren ersten Schritten im Schauspielgeschäft und half Ben bereits als Jugendlicher, erste Kontakte in die Branche zu knüpfen.
Nun hinterlässt sie neben ihren beiden Söhnen auch fünf Enkelkinder: Caseys Kinder Atticus und Indiana sowie Bens Kinder Violet, Fin und Sam.
Hollywood verliert damit nicht nur die Mutter zweier Stars, sondern eine Frau, deren Stärke, Haltung und Liebe ihre Familie ein Leben lang geprägt haben.
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