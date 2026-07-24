Ben und Casey Affleck trauern um geliebte Mutter

Hollywood trauert um eine Frau, die selbst nie im Rampenlicht stand – aber zwei große Karrieren entscheidend mitgeprägt hat: Chris Anne Affleck, die Mutter der Oscar-Preisträger Ben Affleck und Casey Affleck, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Wie ihre Familie mitteilte, starb sie am 2. Juni nach einer Krebserkrankung friedlich im Schlaf.