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Konfliktvermeidung

Warum zu viel Harmonie die Partnerschaft belastet

Mentale Stärke & Emotionale Balance
23.07.2026 10:00
Zurücklehnen und Konflikten aus dem Weg gehen? Besser nicht! Krone+ hat Tipps für Sie, wie Sie ...
Zurücklehnen und Konflikten aus dem Weg gehen? Besser nicht! Krone+ hat Tipps für Sie, wie Sie mit dem Partner trotz schwieriger Themen miteinander verbunden bleiben.(Bild: carballo - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Harmonie um jeden Preis? Das kann zum Problem werden. Die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl erklärt, warum Konfliktvermeidung oft ein stiller Beziehungskiller ist und welche Strategien wirklich helfen, damit schwierige Gespräche besser gelingen können.

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„Ist doch nicht so wichtig.“ „Ich will jetzt keine Diskussion anfangen.“ „Das bringt doch sowieso nichts.“ Solche Sätze kennt fast jeder. Kleine Ärgernisse werden heruntergeschluckt, Wünsche nicht ausgesprochen, Enttäuschungen überspielt. Nach außen bleibt alles ruhig – innerlich wächst die Spannung. Doch was steckt wirklich dahinter?

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