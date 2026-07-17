Bindungsstile: Die geheimen Regeln unserer Liebe

Schon früh entsteht in uns ein innerer Kompass dafür, wie wir Nähe, Vertrauen und Beziehungen erleben. Manche Menschen lernen: Auf andere ist Verlass. Andere machen die Erfahrung, dass Nähe unsicher oder unberechenbar sein kann. Doch warum wiederholen wir später oft genau die Muster, die wir eigentlich vermeiden möchten?