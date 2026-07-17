Bindungsstile: Die geheimen Regeln unserer Liebe

Warum fühlen sich manche Menschen in Beziehungen schnell geborgen, während andere Nähe kaum aushalten oder ständig Angst haben, verlassen zu werden? Einen Erklärungsansatz liefert die Bindungsforschung. Die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl erklärt, wen wir lieben und warum.
Schon früh entsteht in uns ein innerer Kompass dafür, wie wir Nähe, Vertrauen und Beziehungen erleben. Manche Menschen lernen: Auf andere ist Verlass. Andere machen die Erfahrung, dass Nähe unsicher oder unberechenbar sein kann. Doch warum wiederholen wir später oft genau die Muster, die wir eigentlich vermeiden möchten?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.