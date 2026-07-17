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Bindungsstile: Die geheimen Regeln unserer Liebe

Mentale Stärke & Emotionale Balance
17.07.2026 10:00
Die Bindungsforschung enthüllt, welche verborgenen Kräfte unsere Beziehungen prägen.
Die Bindungsforschung enthüllt, welche verborgenen Kräfte unsere Beziehungen prägen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Warum fühlen sich manche Menschen in Beziehungen schnell geborgen, während andere Nähe kaum aushalten oder ständig Angst haben, verlassen zu werden? Einen Erklärungsansatz liefert die Bindungsforschung. Die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl erklärt, wen wir lieben und warum.

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Schon früh entsteht in uns ein innerer Kompass dafür, wie wir Nähe, Vertrauen und Beziehungen erleben. Manche Menschen lernen: Auf andere ist Verlass. Andere machen die Erfahrung, dass Nähe unsicher oder unberechenbar sein kann. Doch warum wiederholen wir später oft genau die Muster, die wir eigentlich vermeiden möchten?

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