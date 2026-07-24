Unfälle mit Straßenbahnen: Lkw-Crash, Mann erfasst

Einsatz: „Person gegen Tram“

Kritischer Zwischenfall am frühen Nachmittag dann im Westen der Stadt. In der Technikerstraße wurde ersten Informationen zufolge kurz nach 13.30 Uhr ein Mann von einer Straßenbahn erfasst. „Die Person wurde vor Ort durch Rettung und Notarzt erstversorgt und anschließend in die Klinik gebracht“, hieß es vonseiten der Leitstelle Tirol auf „Krone“-Nachfrage.