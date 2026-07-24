Unfälle mit Straßenbahnen: Lkw-Crash, Mann erfasst

Gleich zwei Unfälle, in denen Straßenbahnen der Innsbrucker Verkehrsbetriebe involviert waren, ereigneten sich am Freitag. Am Vormittag kam es zu einer Kollision mit einem Lastwagen, am frühen Nachmittag wurde ein Mann von einer Tram erfasst und verletzt.
Beim Leipziger Platz im Stadtteil Pradl kollidierte am Freitagvormittag ein Lkw mit einer Straßenbahn der Linie 3. Der Unfall endete zwar mit einem Sachschaden, aber laut dem Roten Kreuz ohne Verletzte. Über den genauen Hergang des Unfalls sind keine Details bekannt.
Einsatz: „Person gegen Tram“
Kritischer Zwischenfall am frühen Nachmittag dann im Westen der Stadt. In der Technikerstraße wurde ersten Informationen zufolge kurz nach 13.30 Uhr ein Mann von einer Straßenbahn erfasst. „Die Person wurde vor Ort durch Rettung und Notarzt erstversorgt und anschließend in die Klinik gebracht“, hieß es vonseiten der Leitstelle Tirol auf „Krone“-Nachfrage.
Wie schwer der Mann durch den Zusammenstoß mit der Tram verletzt wurde, ist nicht bekannt. Auch zur Identität lagen noch keine Angaben vor.
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