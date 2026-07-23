Paukenschlag in ÖVP! Ruck muss gehen

Den Schwarzen wurde es zu bunt

In der Volkspartei – speziell im Kanzleramt macht man jetzt hingegen wohl Nägel mit Köpfen. Wie die „Krone“ erfuhr, wird Bundeskanzler Christian Stocker für Freitagabend eine virtuelle Sitzung des ÖVP-Bundesparteivorstandes einberufen.

Auf der Tagesordnung steht im Grunde nur ein Name – Walter Ruck. Dem Vernehmen nach soll er die Volkspartei verlassen müssen. Das Stelzen-Gate, die frauenverachtenden Aussprüche und Postenschacher-Vorwürfe wurden den Schwarzen zu bunt.