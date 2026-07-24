Spanien-Coach rechnet heftig mit Argentiniern ab

Skandal um Paredes

De la Fuente selbst habe die Rudelbildung laut eigener Aussage nach dem Abpfiff gar nicht mitbekommen, da er währenddessen mit den Teammitgliedern gefeiert habe. Der Argentinier Leandro Paredes hatte sich nach dem Abpfiff der Verlängerung zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen.