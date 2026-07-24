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WTA-Turnier in Prag

Heute LIVE: Schafft Tagger Sprung ins Halbfinale?

Tennis
24.07.2026 08:17
Lilli Tagger
Lilli Tagger(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Viertelfinale beim WTA-Turnier in Prag: Lilli Tagger trifft auf die Tschechin Sara Bejlek. Die Partie geht am Nachmittag über die Bühne, wir berichten live (Ticker unten).

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Hier der Liveticker:

Lilli Tagger steht beim mit 283.387 Dollar dotierten WTA-250-Tennisturnier in Prag im Viertelfinale. Die Osttirolerin setzte sich am Donnerstag gegen die japanische Qualifikantin Mai Hontama 6:4 und 6:4 durch. Die 18-Jährige hat in Tschechiens Hauptstadt noch keinen Satz abgegeben.

Taggers Gegnerin in der Runde der besten acht Spielerinnen ist die als Nummer drei gesetzte Tschechin Sara Bejlek. Die 20-Jährige schlug Tagger vor einer Woche in Athen im Achtelfinale in zwei Sätzen. Gelingt der Österreicherin heute die Revanche?

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