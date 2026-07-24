Heute LIVE: Schafft Tagger Sprung ins Halbfinale?

Viertelfinale beim WTA-Turnier in Prag: Lilli Tagger trifft auf die Tschechin Sara Bejlek. Die Partie geht am Nachmittag über die Bühne, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Lilli Tagger steht beim mit 283.387 Dollar dotierten WTA-250-Tennisturnier in Prag im Viertelfinale. Die Osttirolerin setzte sich am Donnerstag gegen die japanische Qualifikantin Mai Hontama 6:4 und 6:4 durch. Die 18-Jährige hat in Tschechiens Hauptstadt noch keinen Satz abgegeben.
Taggers Gegnerin in der Runde der besten acht Spielerinnen ist die als Nummer drei gesetzte Tschechin Sara Bejlek. Die 20-Jährige schlug Tagger vor einer Woche in Athen im Achtelfinale in zwei Sätzen. Gelingt der Österreicherin heute die Revanche?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.