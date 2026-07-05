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„So kippt die Psyche – und das ganz unbemerkt“

Mentale Stärke & Emotionale Balance
05.07.2026 10:00
Quiet Quitting der Psyche: Die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl über das ...
Quiet Quitting der Psyche: Die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl über das unsichtbare Wegdriften im Inneren(Bild: Krone-Collage: Adobe Stock/Eva Manhart)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Immer mehr Menschen funktionieren weiter, obwohl sie innerlich längst ausgestiegen sind. Sie arbeiten, sprechen, reagieren, doch etwas in ihnen hat den Rückzug begonnen. Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss‑Frankl nennt das „Quiet Quitting der Psyche“. Was so tückisch daran ist.

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Es beginnt leise: Man fühlt sich erschöpft, aber nicht „krank“. Man verliert Interesse, aber nicht „dramatisch“. Man zieht sich zurück, aber „nur ein bisschen“. Genau diese Zwischentöne machen Quiet Quitting der Psyche so tückisch. „Die Seele steigt aus, bevor der Kopf es versteht“, erklärt Mag. Dr. Karin Flenreiss‑Frankl. Viele bemerken erst spät, dass sie längst im inneren Notbetrieb laufen … und genau dort wird es gefährlich.

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