Jetzt droht Ärger: 109 km/h, positiver Drogentest!

Ärger für Australiens Nationalspieler Cristian Volpato. Der WM-Teilnehmer wurde in seiner Heimat Sydney in einer Nacht gleich zweimal wegen überhöhter Geschwindigkeit beim Autofahren gestoppt. Zudem wurde er dabei schließlich positiv auf Kokain getestet. Jetzt droht Ärger!
Wie die örtliche Polizei berichtet, wurde ein 22-jähriger Autofahrer gleich zweimal in einer Nacht aufgrund überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Zunächst fuhr der Mann 109 km/h in einer Zone, in der 60 km/h erlaubt waren – zwei Stunden später wurde er erneut wegen zu schnellem Fahren aufgehalten.
Bei besagtem 22-Jährigen handelte es sich, australischen Medienberichten zufolge, um Nationalspieler Volpato. Einen Alkoholtest bestand der Kicker demnach ohne Probleme, weshalb er nach der ersten Kontrolle mit einem saftigen Bußgeld davongekommen war.
Wie reagiert der Verein?
Brisanter wurde es schließlich, als der Australier zum zweiten Mal gestoppt wurde. Ein Drogentest fiel dabei positiv auf Kokain aus. Eine weitere Probe wurde zur Bestätigung in ein Labor geschickt. Volpato muss nun seinen Führerschein für sechs Monate abgeben und auch Konsequenzen bei Verband und Klub fürchten. Bisher gab es von keiner Seite eine offizielle Stellungnahme.
Der Mittelfeldspieler gilt als eines der größten Talente seines Landes und steht derzeit in Italien bei Sassuolo unter Vertrag. Dort soll er in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen. Volpato hatte nach der WM – wo er mit seinem Land im Sechzehntelfinale im Elfmeterschießen an Ägypten gescheitert war – noch Urlaub.
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