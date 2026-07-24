Jetzt droht Ärger: 109 km/h, positiver Drogentest!

Wie reagiert der Verein?

Brisanter wurde es schließlich, als der Australier zum zweiten Mal gestoppt wurde. Ein Drogentest fiel dabei positiv auf Kokain aus. Eine weitere Probe wurde zur Bestätigung in ein Labor geschickt. Volpato muss nun seinen Führerschein für sechs Monate abgeben und auch Konsequenzen bei Verband und Klub fürchten. Bisher gab es von keiner Seite eine offizielle Stellungnahme.