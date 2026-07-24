Bittere Post vor dem Cup: Rasenmäher unterm Hammer

Die steirischen Amateurteams sowie natürlich auch die Profimannschaften starten an diesem Wochenende mit dem Cup in ihre Saison. Vor dem Match gegen Zweitligist Voitsberg gab es aber bei Viertligist DSV Leoben neue Unruhe. Die „Krone“ hat sich angeschaut, warum die Fans auf die heimischen Sportplätze gehen sollten.
Der heimische Kick rollt an diesem Wochenende mit der ersten Cuprunde an – die „Krone“ verrät, worauf Sie beim Start in der Steiermark am Freitag besonders achten sollten:
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