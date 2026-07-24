Schiri-Attacke? „Hat theatralisch herumgetan!“

Nach 15 Jahren ist Bleiburg wieder im ÖFB-Cup dabei! In der 1. Runde geht es zu Traiskirchen. Dort hatte der Obmann im Vorjahr bei einem Disput mit dem Schiedsrichter für Wirbel gesorgt. Sportlich setzen die Niederösterreicher auf Ex-Profis und den Sprössling von Andi Herzog. Zudem haben sie einen Kärntner in den eigenen Reihen. Bleiburg stellt den jüngsten Coach im heurigen Teilnehmerfeld.