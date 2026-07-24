Schiri-Attacke? „Hat theatralisch herumgetan!“

Nach 15 Jahren ist Bleiburg wieder im ÖFB-Cup dabei! In der 1. Runde geht es zu Traiskirchen. Dort hatte der Obmann im Vorjahr bei einem Disput mit dem Schiedsrichter für Wirbel gesorgt. Sportlich setzen die Niederösterreicher auf Ex-Profis und den Sprössling von Andi Herzog. Zudem haben sie einen Kärntner in den eigenen Reihen. Bleiburg stellt den jüngsten Coach im heurigen Teilnehmerfeld.
Erstmals seit 2011 ist Bleiburg wieder im ÖFB-Cup! Und in der 1. Runde geht es zu Regionalliga-Ost-Klub Traiskirchen. Dort sorgte im Vorjahr vor allem Obmann Werner Trost für Aufsehen. Beim Duell mit dem Wiener Sport-Club stieß er Schiri Christian Heiner nach dem Spiel zu Boden. Dafür erhielt er eine zehnmonatige Funktionssperre.
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