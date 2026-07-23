NGO-Seehilfe für Schlepper? Jetzt spricht Karner

Übler Verdacht gegen Seenotretter

Dass der Kampf gegen illegale Migration aber noch lange nicht gewonnen ist, zeigen die jüngsten Videoaufnahmen von Frontex. Dort ist zu sehen, wie Beiboote zwischen der deutschen Sea-Watch 5 und einem Schnellboot von Schleusern hin- und herpendeln. Bei jeder Fahrt werden Menschen auf das 58 Meter lange Großschiff der NGO gebracht.