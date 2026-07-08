Architekt stalkte Galeristin im „Liebeswahn“

Kunst in Galerie vorgezeigt

Und als Prozessbeobachter kann man sich annähernd ausmalen, was sein Opfer erleben musste. Denn der gelernte Architekt lebt in seiner ganz eigenen Welt – bedingt durch seine paranoide Schizophrenie. „Ich bin im Frühjahr 2024 in die Galerie gegangen. Ich wollte meine Arbeiten vorstellen. Ich hab‘ mit der Malerei begonnen“, sagt der Betroffene. „Meine Kunst ist sehr gut. Ich male Emotionen am Smartphone.“ Und zu dieser wollte er in der Galerie in der Wiener Innenstadt eine Einschätzung haben.