DSV Leoben kämpft um Rasenmäher und Flutlicht

Vor dem Saisonauftakt im ÖFB-Cup gegen den ASK Voitsberg (Freitag, 19.30 Uhr) regieren im „Monte Schlacko“ wieder einmal die Sorgenfalten. Der Grund: Im Zuge des erfolgreich laufenden Sanierungsverfahrens des DSV Leoben wurde Infrastruktur im Gesamtwert von 45.000 Euro vom Masseverwalter zur Versteigerung freigegeben. Das betrifft zahlreiche Utensilien vom Flutlicht bis hin zum Rasenmäher-Traktor.