DSV Leoben kämpft um Rasenmäher und Flutlicht

Das hat der DSV Leoben im laufenden Sanierungsverfahren gerade noch gebraucht! Wegen politischer Ränkespiele im Gemeinderat könnten demnächst Flutlicht und Rasenmäher zur Versteigerung stehen. Doch die Klubführung wirft noch einen Rettungsanker aus.
Vor dem Saisonauftakt im ÖFB-Cup gegen den ASK Voitsberg (Freitag, 19.30 Uhr) regieren im „Monte Schlacko“ wieder einmal die Sorgenfalten. Der Grund: Im Zuge des erfolgreich laufenden Sanierungsverfahrens des DSV Leoben wurde Infrastruktur im Gesamtwert von 45.000 Euro vom Masseverwalter zur Versteigerung freigegeben. Das betrifft zahlreiche Utensilien vom Flutlicht bis hin zum Rasenmäher-Traktor.
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