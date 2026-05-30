Immer mehr Erwachsene wegen Akne beim Hautarzt

Akne ist doch eher nur in der Jugend, würde man meinen. Doch tatsächlich betrifft sie viele Menschen auch noch im Erwachsenenalter oder tritt sogar erst dann zum ersten Mal auf. Diese sogenannte Spätakne kann überraschend belastend sein, weil sie oft in einer Lebensphase kommt, in der man die Hautprobleme der Jugend längst hinter sich gelassen glaubt.