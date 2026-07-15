Ex-Rennfahrer soll neuer Landesjägermeister werden

Der ehemalige Rennfahrer und Unternehmer Markus Friesacher soll Salzburgs neuer oberster Weidmann werden. Klingt erst einmal etwas schräg, ist es aber keinesfalls. Denn Friesacher ist schon seit Jahren begeisterter und erfolgreicher Jäger.
Neben einem eigenen Revier in Hüttschlag besitzt Markus Friesacher auch eine luxuriöse Lodge im afrikanischen Namibia. Die sogenannte „Gmundner Lodge“ ist Ausgangspunkt für luxuriöse Jagdreisen. Jetzt soll der langjährige und gute Freund von Ex-Kanzler Sebastian Kurz Salzburgs neuer Landesjägermeister werden, so pfeifen es die Spatzen bereits von den Dächern in und um die Landeshauptstadt.
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