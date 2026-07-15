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„Krone“-Test in Linz

Das kostet Badetag für eine fünfköpfige Familie

Oberösterreich
15.07.2026 17:00
(Bild: Lisa Prearo)
Porträt von Lisa Prearo
Von Lisa Prearo

Zwischen Eintritt, Pommes und Eis häufen sich die Ausgaben schneller, als die Kinder die Wasserrutsche hinuntersausen: Wie viel kostet ein Besuch im Freibad als fünfköpfige Familie? Wir haben es in Linz getestet.

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Kraft, Ausdauer, Koordination – wozu noch ins Fitnessstudio, wenn ein Nachmittag im Freibad mit Kindern dieselben Trainingseffekte bietet? Spaß beiseite: So ein Badetag kann Eltern schon ins Schwitzen bringen. Denn was nach einer günstigen Sommerbeschäftigung klingt, wird oft teurer als gedacht. Wir haben als fünfköpfige Familie den Selbstversuch gewagt und uns die Erlebnisoase Schörgenhub in Linz dafür ausgesucht. Gratisparkplätze sowie die Kombination aus Frei- und Hallenbad mit Rutschen, Strudel, Wellenbecken und Babybereich machen die Anlage auch bei wechselhaftem Wetter zu einem tollen Ausflugsziel.

An der Kassa mussten wir nicht lange warten und zahlten mit der OÖ-Familienkarte für Innen- und Außenbereich erfreulich günstige 12,60 Euro. Zum Vergleich: Im Erlebnisfreibad Ansfelden kostet die Familien-Tageskarte ab drei Personen elf Euro, in St. Georgen an der Gusen zwölf Euro und im Welldorado 17,80 Euro.

“Mama, ich hab Hunger“: Jetzt wird’s teuer
Kaum war der perfekte Liegeplatz gefunden und die Sonnencreme-Diskussion beendet, wurde auch schon die Outdoor-Rutsche gestürmt. Bis zum ersten „Mama, ich hab Hunger!“ vergingen gerade einmal 15 Minuten. Wer ohne prall gefüllte Kühltasche anreist, landet also früher oder später beim Buffet. Für drei Säfte, vier Portionen Pommes und einmal Kinder-Grillwürstel wanderten 36,20 Euro über den Tresen. Eine Handvoll Gummizeugs als Nachspeise für die Kids? 4,50 Euro.

Das vielseitige Angebot samt Rutschen im Schörgenhub-Bad kommt bei den Kids sehr gut an.
Das vielseitige Angebot samt Rutschen im Schörgenhub-Bad kommt bei den Kids sehr gut an.(Bild: Lisa Prearo)
Der obligatorische Abstecher zum Buffet gehört zum Freibad-Besuch dazu.
Der obligatorische Abstecher zum Buffet gehört zum Freibad-Besuch dazu.(Bild: Lisa Prearo)
Je eine Handvoll Süßes für drei Kinder: insgesamt 4,50 Euro.
Je eine Handvoll Süßes für drei Kinder: insgesamt 4,50 Euro.(Bild: Lisa Prearo)

Doch dabei blieb es natürlich nicht. Denn was darf nach stundenlangem Planschen, Tauchen und Hupfen nicht fehlen? Genau. Drei Wassereis später waren wir weitere acht Euro los. Spätestens da wurde klar: Nicht der Eintritt ist der größte Kostenfaktor, sondern die kleinen Ausgaben zwischendurch. Ein Eis hier, ein Getränk dort – schon wird aus dem vermeintlich günstigen Freibadbesuch ein Ausflug, der in unserem Fall 61,30 Euro gekostet hat. Und das auch nur, weil wir Erwachsenen auf Eis und Kaffee verzichtet haben.

Wer seine eigene Verpflegung mitbringt, braucht zwar ein paar kräftige Arme oder einen Bollerwagen, kommt am Ende aber deutlich günstiger davon. Für Familien, die regelmäßig baden gehen, können sich Saisonkarten lohnen.

Infos auf einen Blick

  • Eintrittspreis: Familien-Tarif für Erwachsene in der Erlebnisoase Schörgenhub: 4,20 €, für Kinder ab sechs Jahren: 2,10 €. Nach 17 Uhr ist der Eintritt günstiger.
  • Saisonkarten: Der Linz AG-Bäderoasenpass für den Sommer rechnet sich ab dem 15. Besuch. Kinder: 42 €, Erwachsene: 84 €.
  • Highlights: In- und Outdoor, Wellenbecken, zwei Wasserrutschen, Strömungskanal, Kinderbecken mit Rutsche, Spiel- und Sportplätze.
  • Anfahrt: Mit den Linz Linien zur Bushaltestelle „Schörgenhubstraße“. Eine MAXI-Karte (hin und retour) kostet pro Person 6,40 €, bis zu vier Kinder zwischen sechs und 15 Jahren können gratis mitgenommen werden. Autofahrern stehen Gratis-Parkplätze zur Verfügung. 

Was über die gestiegenen Preise jedenfalls hinwegtröstet: Letztlich sind es trotz allem nicht Pommes und Eis, die den Kindern in Erinnerung bleiben – sondern der gemeinsam verbrachte Sommertag.

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