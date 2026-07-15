Das kostet Badetag für eine fünfköpfige Familie

Doch dabei blieb es natürlich nicht. Denn was darf nach stundenlangem Planschen, Tauchen und Hupfen nicht fehlen? Genau. Drei Wassereis später waren wir weitere acht Euro los. Spätestens da wurde klar: Nicht der Eintritt ist der größte Kostenfaktor, sondern die kleinen Ausgaben zwischendurch. Ein Eis hier, ein Getränk dort – schon wird aus dem vermeintlich günstigen Freibadbesuch ein Ausflug, der in unserem Fall 61,30 Euro gekostet hat. Und das auch nur, weil wir Erwachsenen auf Eis und Kaffee verzichtet haben.