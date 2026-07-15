England fordert Weltmeister: Aufstellungen sind da

Wer macht es Spanien nach und zieht ins WM-Finale ein? Inzwischen liegen die Aufstellungen von England und Argentinien vor.
Englands Teamchef Thomas Tuchel ändert seine Aufstellung im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Norwegen im Viertelfinale gleich dreimal.
Beide englische Außenverteidiger neu
Zum einen wechselt er beide Außenverteidiger. Reece James (nach Oberschenkelverletzung zurück) und Djed Spence starten anstelle von Nico O‘Reilly und Ezri Konsa. Außerdem ersetzt Morgan Rogers Noni Madueke auf der rechten offensiven Seite.
Die Aufstellungen beider Teams:
Englands Offensivduo Kane und Bellingham in Startelf
In der Offensive setzt England weiter auf seine Torjäger Harry Kane und Jude Bellingham. Beide haben bislang sechs Tore erzielt, wobei Bellingham in den letzten beiden Spielen Englands jeweils zwei Treffer erzielte.
Ein Wechsel bei Argentinien
Bei Argentinien gibt es einen Wechsel. Rodrigo de Paul fehlt. Für ihn spielt Giuliano Simeone.
Messi überstrahlt alles
Bei Argentinien dreht sich alles um Superstar Lionel Messi. Er erzielte bislang acht Tore und lieferte zudem entscheidende Vorlagen. Für Tuchel und dessen Team kommt es vor allem darauf an, den WM-Rekordtorschützen zu stoppen. Dafür hat der deutsche Coach auch schon einen Plan. Tuchel vor dem Halbfinale: „Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, für ihn auf die gute alte Manndeckung zu setzen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Idee umsetzen werden, aber der Gedanke ist mir gekommen.“
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