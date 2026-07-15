England fordert Weltmeister: Aufstellungen sind da

Messi überstrahlt alles

Bei Argentinien dreht sich alles um Superstar Lionel Messi. Er erzielte bislang acht Tore und lieferte zudem entscheidende Vorlagen. Für Tuchel und dessen Team kommt es vor allem darauf an, den WM-Rekordtorschützen zu stoppen. Dafür hat der deutsche Coach auch schon einen Plan. Tuchel vor dem Halbfinale: „Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, für ihn auf die gute alte Manndeckung zu setzen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Idee umsetzen werden, aber der Gedanke ist mir gekommen.“