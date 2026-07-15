30 Minuten kein Torschuss von Kane, Messi und Co.

Was hatte man sich nicht erwartet von diesem Spiel, was war nicht hineinprojiziert worden in dieses zweite Halbfinale der WM 2026 – doch dem Reality Check hat das Duell zwischen England und Argentinien nicht standgehalten! Ganz im Gegenteil: Noch nie zuvor in der WM-Geschichte waren zwei aufeinandertreffende Teams in Sachen Torschüsse so schlecht wie „Three Lions und „Albiceleste“.