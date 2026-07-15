30 Minuten kein Torschuss von Kane, Messi und Co.

Was hatte man sich nicht erwartet von diesem Spiel, was war nicht hineinprojiziert worden in dieses zweite Halbfinale der WM 2026 – doch dem Reality Check hat das Duell zwischen England und Argentinien nicht standgehalten! Ganz im Gegenteil: Noch nie zuvor in der WM-Geschichte waren zwei aufeinandertreffende Teams in Sachen Torschüsse so schlecht wie „Three Lions und „Albiceleste“.
Viel Hektik, viel Aggressivität und viele teils hinterfotzige Zweikämpfe gab es zwar ohne Zweifel, aber strukturierter Offensiv-Fußball war nicht einmal mit der Lupe zu finden. Und das ist nicht einfach so dahingeschrieben …
Erschreckend gefahrlos
Wie die Experten von Opta beim Durchforsten ihrer Statistik-Archive herausfanden, ist das Duell von England und Argentinien das erste Match in der langen WM-Historie, in dem es in den ersten 30 Minuten keinen (!) einzigen (!) Torschuss (!) gab.
Damit nicht genug belief sich der kombinierte xG-Wert beider Teams bis zur Pause auf 0,08 – seit Beginn der Daten-Aufzeichnungen im Jahr 1966 war noch kein K.-o.-Duell bei einer WM so erschreckend gefahrlos abgelaufen, was mögliche Torschüsse anbelangt …
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