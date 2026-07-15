Wo man als Fluggast künftig mehr Rechte haben wird

Im Jahr 2004 wurde mit der Einführung der Fluggastrechte-Verordnung der EU der Schutz der Passagiere bei Verspätungen, Annullierungen oder Nichtbeförderungen gestärkt. 2013 entschloss man sich, die mittlerweile in die Jahre gekommenen Bestimmungen zu überarbeiten. Jetzt, rund 13 Jahre später, konnten EU-Parlament und -Rat nun endlich über den neuen Vorschlag abstimmen und damit fixieren.