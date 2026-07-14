Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!‘“

Die drei Tatverdächtigen werden noch in derselben Nacht unweit des Wienerbergs festgenommen. Das gestohlene Handy wird wenig später – geortet über eine App – in einem Gebüsch entdeckt. Die mutmaßlichen Täter sind zwei erst 15-Jährige sowie ein 17-Jähriger – zum Teil schon amtsbekannt. Ein 15-Jähriger ist Österreicher. Die Staatsangehörigkeit der beiden anderen ist laut Polizei Wien noch ungeklärt. Trotz des massiven Gewaltvorwurfs wurden sie nach Anordnung der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung, der Sachbeschädigung und des Diebstahls bloß auf freiem Fuß angezeigt. „Das ist das Schlimmste für uns. Das kann es doch nicht sein“, schüttelt Verena H. mit dem Kopf. Für die Freiheitlichen ein gefährliches Alarmzeichen.