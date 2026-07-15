Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Im Kampf durchhalten“

Hegseth verwundert mit Testosteron-Kur für Truppen

Außenpolitik
15.07.2026 21:53
Kriegsminister Hegseth fällt regelmäßig mit eigenwilligen Aussagen auf.
Kriegsminister Hegseth fällt regelmäßig mit eigenwilligen Aussagen auf.(Bild: AFP/WIN MCNAMEE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dass US-Kriegsminister Pete Hegseth viel Wert auf „Manneskraft“ legt, ist mittlerweile bekannt. Dass er diese innerhalb seines Militärs nun auch testen will, ist hingegen neu. Wer zu wenig Testosteron mitbringt, soll „behandelt“ werden ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ab dem Alter von 30 Jahren sollen in den USA künftig die Testosteronwerte von Soldaten getestet werden. Dies werde im Rahmen einer bereits bestehenden jährlichen Gesundenuntersuchung stattfinden, kündigte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth in einem Video auf der Plattform X an.

Hegseth spricht von „heiliger Pflicht“ 
Für Soldaten unter 30 sei der Test freiwillig. Eine Behandlung wird demnach im Fall eines festgestellten Testosteronmangels empfohlen, ist jedoch keine Pflicht. Hegseth begründete die eigentümliche Maßnahme damit, dass der „einzelne Kämpfer“ immer der wichtigste taktische Vorteil der USA sein werde. Er sprach von einer „heiligen Pflicht“, diesen Vorteil zu bewahren.

Deshalb müsse man konstant nach neuen Wegen suchen, um die Leistungsfähigkeit und langfristige Gesundheit der Soldaten zu optimieren, folgerte Hegseth. Mit den Tests soll ihm zufolge sichergestellt werden, dass sie über „die richtigen Testosteronwerte“ verfügen, um Bestleistung zu erbringen. Der Pentagon-Chef verwies in dem Zusammenhang darauf, dass der Testosteronspiegel im Alter oft auf natürliche Weise sinke. 

An die Soldaten gewandt sagte Hegseth: „Bei dieser Initiative geht es nicht um künstliche Verbesserung, sondern darum, eure natürlichen Fähigkeiten wiederherzustellen und zu optimieren, (...), und sicherzustellen, dass ihr über die biologische Grundlage verfügt, die notwendig ist, um den Kampf durchzuhalten.“

Kriegsminister fordert Kreuzzugsmentalität
Der Pentagon-Chef treibt seit seinem Amtsantritt Veränderungen in seinem Ministerium voran, das die US-Regierung inzwischen „Kriegsministerium“ nennt. Im vergangenen Jahr verkündete er etwa neue Fitnessstandards. Wer die „körperlichen Standards auf männlichem Niveau für Kampfpositionen“ nicht erfülle, sich nicht rasiere oder professionell aussehen wolle, für den sei es Zeit für eine neue Position oder einen neuen Beruf, hob er damals hervor.

Lesen Sie auch:
Was geht in diesem Kopf vor? 
„Boxer“ steht noch
Trump stiftet Chaos: Iran ist vernichtet, aber …
15.07.2026
Erkennen Sie ihn?
Hegseth zitiert erfundenen Bibelvers aus Kultfilm
16.04.2026
„Nutzlos“
US-Militär kürzt bei Zahl der Glaubensgruppen
05.06.2026
Scharfe Kritik
Hegseth giftet in Asien gegen Europas „Moral“
30.05.2026

Immer wieder beschwört Hegseth ein Kriegerethos im Militär – genau wie das Idealbild eines traditionell männlichen Kämpfers. Seine Ansagen verbindet er zudem häufig mit religiösem Pathos, den Kritiker als radikalen christlichen Nationalismus bezeichnen. Er verknüpft geopolitische Konflikte und innenpolitische Kulturkämpfe immer wieder direkt mit biblischen Endzeitszenarien und mittelalterlicher Kreuzzugsmentalität.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
15.07.2026 21:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Influencerin packt aus
Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?
Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
147.882 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
147.399 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Niederösterreich
Auffällige Motorengeräusche vor Crash mit 2 Toten
115.024 mal gelesen
Das Kleinflugzeug ist Sonntagmittag bei Gaming abgestürzt.
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1099 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
896 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
790 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Mehr Außenpolitik
Nach nur sechs Monaten
Selenskyj wechselt den Verteidigungsminister aus
„Im Kampf durchhalten“
Hegseth verwundert mit Testosteron-Kur für Truppen
„Boxer“ steht noch
Trump stiftet Chaos: Iran ist vernichtet, aber …
Nach teurem WM-Trip:
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
Anwalt eingeschaltet
Stunk um Neubesetzung von Amtsdirektion in Liezen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf