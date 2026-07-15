Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“

Neue Angriffswelle in der Nacht

Mit regelmäßigen Angriffswellen will das US-Militär aktuell iranische Attacken auf Handelsschiffe in der Meerenge unterbinden. In den vergangenen Wochen sollen sieben Schiffe angegriffen worden sein. Knapp ein Dutzend Crewmitglieder wurde als getötet, verletzt oder vermisst gemeldet. Erst ist in der Nacht auf Mittwoch hatten die USA sieben Stunde lang iranische Stellungen unter Beschuss genommen. Dutzende militärische Ziele – darunter Raketenstellungen und Verteidigungssysteme – in der Nähe der Straße von Hormuz sowie in iranischen Küstengebieten seien dabei getroffen worden, so das US-Militär.