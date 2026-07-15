Lotto-Wahnsinn: Es wartet erster Achtfachjackpot

Die österreichischen Lotterien dürfen sich über einen neuen Rekord freuen: Bei der nächsten Ziehung wartet der erste Achtfachjackpot in der Geschichte im Glückstopf.
Gebannt verfolgten 1,5 Millionen Österreicher die Zahlen am Mittwoch. Auch die 04, 14, 27, 32, 38, 45 und die Zusatzzahl 42 reichten diesmal für keinen Sechser. Damit konnte den Siebenfachjackpot mit satten 8,58 Millionen Euro niemand knacken.
Sechs Millionen Tipps abgegeben
Mehr als sechs Millionen Tipps wurden abgegeben, damit waren 50 Prozent aller möglichen Kombinationen vertreten. Doch das war nicht genug! Somit winkt am Sonntag ein Gewinn von sage und schreibe zwölf Millionen Euro – eine absolute Sensation.
Siebenfachjackpot brachte schon mehr Geld
Trotz der Jackpot-Rekordzahl wartet auf den Sieger nicht die höchste jemals in Österreich ausgespielte Summe. Diese wurde im Jahr 2018 bei einem Siebenfachjackpot erzielt. Damals durfte sich ein Niederösterreicher über 14,9 Millionen Euro freuen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.