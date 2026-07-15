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Lotto-Wahnsinn: Es wartet erster Achtfachjackpot

Österreich
15.07.2026 20:29
Schon sieben Mal blieb der Jackpot liegen.
Schon sieben Mal blieb der Jackpot liegen.(Bild: Fiedels - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die österreichischen Lotterien dürfen sich über einen neuen Rekord freuen: Bei der nächsten Ziehung wartet der erste Achtfachjackpot in der Geschichte im Glückstopf.

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Gebannt verfolgten 1,5 Millionen Österreicher die Zahlen am Mittwoch. Auch die  04, 14, 27, 32, 38, 45 und die Zusatzzahl 42 reichten diesmal für keinen Sechser. Damit konnte den Siebenfachjackpot mit satten 8,58 Millionen Euro niemand knacken. 

Sechs Millionen Tipps abgegeben
Mehr als sechs Millionen Tipps wurden abgegeben, damit waren 50 Prozent aller möglichen Kombinationen vertreten. Doch das war nicht genug! Somit winkt am Sonntag ein Gewinn von sage und schreibe zwölf Millionen Euro – eine absolute Sensation.

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Siebenfachjackpot brachte schon mehr Geld
Trotz der Jackpot-Rekordzahl wartet auf den Sieger nicht die höchste jemals in Österreich ausgespielte Summe. Diese wurde im Jahr 2018 bei einem Siebenfachjackpot erzielt. Damals durfte sich ein Niederösterreicher über 14,9 Millionen Euro freuen.

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