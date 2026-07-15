HTL-Schüler aus Steyr schrauben an 280-PS-Boliden

Bei der am Donnerstag startenden Rallye in Weiz kann der Oberöstereicher Simon Wagner erneut den Titel fixieren. Doch auch sechs Schüler der HTL aus Steyr sorgen für Aufmerksamkeit, werden sie doch als Mechaniker bei einem 280-PS starken Boliden im Einsatz sein.
Voller Fokus auf die am Donnerstag startende Rallye in Weiz! Das gilt aber nicht nur, da Serien-Staatsmeister Simon Wagner den Titel erneut vorzeitig verteidigen kann. Vielmehr nämlich richtet sich der Blick auf sechs Schüler (drei Burschen und drei Mädchen) der HTL Steyr, die als Mechaniker bei einem 280 PS starken e-Rallye-Auto herumschrauben!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.