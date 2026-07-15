HTL-Schüler aus Steyr schrauben an 280-PS-Boliden

Voller Fokus auf die am Donnerstag startende Rallye in Weiz! Das gilt aber nicht nur, da Serien-Staatsmeister Simon Wagner den Titel erneut vorzeitig verteidigen kann. Vielmehr nämlich richtet sich der Blick auf sechs Schüler (drei Burschen und drei Mädchen) der HTL Steyr, die als Mechaniker bei einem 280 PS starken e-Rallye-Auto herumschrauben!