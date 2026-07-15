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Bei der Rallye Weiz

HTL-Schüler aus Steyr schrauben an 280-PS-Boliden

Motorsport
15.07.2026 18:28
Schüler der HTL Steyr dürfen bei der Rallye Weiz die Reifen von Luca Pröglhöf wechseln.Steyr
Schüler der HTL Steyr dürfen bei der Rallye Weiz die Reifen von Luca Pröglhöf wechseln.Steyr(Bild: Krone-Collage/Luca Pröglhöf Racing Team)
Porträt von Michael Schütz
Von Michael Schütz

Bei der am Donnerstag startenden Rallye in Weiz kann der Oberöstereicher Simon Wagner erneut den Titel fixieren. Doch auch sechs Schüler der HTL aus Steyr sorgen für Aufmerksamkeit, werden sie doch als Mechaniker bei einem 280-PS starken Boliden im Einsatz sein.

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Voller Fokus auf die am Donnerstag startende Rallye in Weiz! Das gilt aber nicht nur, da Serien-Staatsmeister Simon Wagner den Titel erneut vorzeitig verteidigen kann. Vielmehr nämlich richtet sich der Blick auf sechs Schüler (drei Burschen und drei Mädchen) der HTL Steyr, die als Mechaniker bei einem 280 PS starken e-Rallye-Auto herumschrauben!

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