Soziale Medien und ihre gebrochenen Versprechen

Sind soziale Medien sicher für Kinder? Diese Frage beschäftigt nicht nur Eltern, wenn sie vor der Entscheidung stehen, ihre Kinder auf TikTok, Instagram und Co. loszulassen (oder umgekehrt), sondern auch Aufsichtsbehörden und Gerichte weltweit. Da es jedoch kaum Einblick in die Plattformen und ihre Geschäftspraktiken gibt, verlassen sich die meisten auf die Marketingversprechungen der Unternehmen darüber, wie sicher ihre Produkte sind und welche Werkzeuge zum Schutz von Kindern zum Einsatz kommen. Ein gefährlicher Irrglaube, wie die laut eigenen Angaben erste unabhängige Untersuchung der beworbenen Kinderschutzfunktionen von Instagram, Snapchat, TikTok und YouTube zeigt.