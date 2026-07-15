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Soziale Medien und ihre gebrochenen Versprechen

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15.07.2026 16:59
Der Bericht attestiert „gravierende Unterschiede zwischen einigen der beworbenen Behauptungen ...
Der Bericht attestiert „gravierende Unterschiede zwischen einigen der beworbenen Behauptungen und der Realität der Sicherheits-Tools“.(Bild: Luiza - stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Wie sicher sind TikTok und Co. für Kinder und Jugendliche wirklich? Soziale Medien werben intensiv mit Tools, die junge Nutzer vor Gefahren schützen sollen. Doch eine neue unabhängige Untersuchung offenbart gravierende Mängel bei der Umsetzung.

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Sind soziale Medien sicher für Kinder? Diese Frage beschäftigt nicht nur Eltern, wenn sie vor der Entscheidung stehen, ihre Kinder auf TikTok, Instagram und Co. loszulassen (oder umgekehrt), sondern auch Aufsichtsbehörden und Gerichte weltweit. Da es jedoch kaum Einblick in die Plattformen und ihre Geschäftspraktiken gibt, verlassen sich die meisten auf die Marketingversprechungen der Unternehmen darüber, wie sicher ihre Produkte sind und welche Werkzeuge zum Schutz von Kindern zum Einsatz kommen. Ein gefährlicher Irrglaube, wie die laut eigenen Angaben erste unabhängige Untersuchung der beworbenen Kinderschutzfunktionen von Instagram, Snapchat, TikTok und YouTube zeigt.

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