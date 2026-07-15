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Anthony Gordon

Barcas 80-Millionen-Mann brachte England in Front

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.07.2026 22:47
Anthony Gordon
Anthony Gordon(Bild: AP/Lynne Sladky)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nicht Harry Kane und auch nicht Jude Bellingham, sondern Anthony Gordon brachte England im WM-Halbfinale gegen Argentinien mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung. Den FC Barcelona freut‘s, die Bayern ärgert‘s ...

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Es war in der 55. Minute: Kane spielt einen langen Ball, Rogers flankt von der rechten Seite auf die zweite Stange, wo Gordon Gegenspieler Molina im Rücken entwischt und zum 1:0 einnetzt.

(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Ausgerechnet Gordon brachte die Engländer in Führung. Barcelona und die Bayern lieferten sich seit Monaten ein Wettbieten um den 25-jährigen Newcastle-Kicker. Die Katalanen machten schließlich das Rennen, zahlten eine kolportierte Ablösesumme von 80 Millionen Euro.  

„Sobald ich wusste, dass Barca mich will, war es für mich keine Frage, dass ich hierherkommen will“, stellte der Angreifer auf seiner Antritts-Pressekonferenz klar. Pech für Bayern!

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Gordon war übrigens der erste Spieler außer Kane und Bellingham, der seit Marcus Rashford gegen Kroatien im ersten Gruppenspiel ein Tor für England erzielt hat. In einem WM-Halbfinale trafen für England zuvor lediglich Bobby Charlton (1966), Gary Lineker (1990) und Kieran Trippier (2018).

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