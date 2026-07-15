Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen

Wie die Säle gefüllt werden sollen

Doch genau hier zeigt sich die strukturelle Schwachstelle des Projekts: Anders als etwa bei staatlich initiierten Bürgerräten werden die Teilnehmer nicht per Zufallsprinzip gelost. Teilnehmen kann nur, wer sich aktiv meldet. In politischen Kreisen wird bereits bezweifelt, ob sich auf diesem Weg überhaupt ein echter, neutraler Querschnitt der Bevölkerung abbilden lässt. Ohne teure Werbekampagnen – die die Kosten für den Steuerzahler weiter in die Höhe treiben würden – droht dem Projekt mangelndes Interesse aus der breiten Bevölkerung. Die Trailer im Internet verzeichnen kaum Klicks. Um peinliche Leerräume bei den Veranstaltungen zu vermeiden, dürften im Hintergrund wohl vor allem parteinahe Netzwerke und Funktionäre mobilisiert werden, um die Säle zu füllen.