Austria bestreitet Europacup-Auftakt in Lettland

Der Europacup-Auftakt führt die Wiener Austria nach Lettland!
Nach einem 1:0-Heimsieg im Hinspiel der 1. Runde der Conference-League-Qualifikation legte Liepaja in Montenegro gegen Decic Tuzi einen 2:1-Sieg nach Rückstand nach.
Erstes Duell in Lettland, „Finale“ in Wien
Der Tabellenvierte Lettlands steht mitten im Liga-Betrieb, verlor aber zuletzt auf nationaler Ebene nur eines der jüngsten sechs Spiele nicht.
Die Austria tritt am 23. Juli zunächst auswärts an, das Rückspiel in Wien folgt eine Woche später.
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