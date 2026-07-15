England-Teamchef Tuchel tobt wegen US-Referee

England-Teamchef Thomas Tuchel tobt! Grund: US-Schiedsrichter Ismail Elfath, der schon vor dem WM-Halbfinale gegen Argentinien stark in der Kritik gestanden war.
Es war in der 29. Minute: Argentiniens Alexis Mac Allister trifft Englands Reece James am Bein, doch der Foulpfiff blieb aus. Wenige Sekunden später die nächste strittige Szene. Elfath spricht gemeinsam mit dem Linienrichter auf Einwurf für England, entscheidet sich dann aber doch wieder um. Tuchel versteht die Welt nicht mehr, stürmt auf den vierten Offiziellen Maurizio Mariani, doch auch der Italiener kann dem 52-jährigen Deutschen nicht helfen!
Hatte Ex-Stürmer und TV-Experte Alan Shearer mit seiner Befürchtung vielleicht sogar recht, dass Argentinien mit Lionel Messi bei dieser WM bevorzugt wird – und Tuchel extra provoziert werden soll?
Fest steht: Schiedsrichter Elfath ist US-Amerikaner und pfeift seit Jahren MLS-Spiele des achtfachen Weltfußballers. Gleich viermal war Elfath für ein Spiel mit Messi im Einsatz, jedes Mal gewann der Superstar mit Inter Miami.
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