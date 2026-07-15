England-Teamchef Tuchel tobt wegen US-Referee

Es war in der 29. Minute: Argentiniens Alexis Mac Allister trifft Englands Reece James am Bein, doch der Foulpfiff blieb aus. Wenige Sekunden später die nächste strittige Szene. Elfath spricht gemeinsam mit dem Linienrichter auf Einwurf für England, entscheidet sich dann aber doch wieder um. Tuchel versteht die Welt nicht mehr, stürmt auf den vierten Offiziellen Maurizio Mariani, doch auch der Italiener kann dem 52-jährigen Deutschen nicht helfen!