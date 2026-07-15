Österreich verlor bei der WM nur gegen Finalisten

„Schon bei der Auslosung war uns klar, ...“

Rangnick sagt unmittelbar nach dem Spiel: „Wir sind in einer extrem schwierigen Gruppe weitergekommen. Schon bei der Auslosung war uns klar, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, als Zweiter aufzusteigen und anschließend auf Spanien zu treffen. Das war eine enorme Herausforderung.“ Und der weitere Turnierverlauf sollte dem Teamchef recht geben! Österreich verlor bei der WM nur gegen die beiden Finalisten – erst gegen Titelverteidiger, dann gegen Europameister ...