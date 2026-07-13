Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet

Eine 40-Jährige aus Marchtrenk (OÖ) war im Spital nicht mehr zu retten. Die exzessive Gewalt, die sie beim Sex über sich ergehen lassen musste, lässt Raum für Spekulationen. Ihr Ehemann erzählt eine abgemilderte Version – und obwohl nicht wegen Mordes ermittelt wird, droht ihm „lebenslang“.