Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet

Eine 40-Jährige aus Marchtrenk (OÖ) war im Spital nicht mehr zu retten. Die exzessive Gewalt, die sie beim Sex über sich ergehen lassen musste, lässt Raum für Spekulationen. Ihr Ehemann erzählt eine abgemilderte Version – und obwohl nicht wegen Mordes ermittelt wird, droht ihm „lebenslang“.
Lebenslange Haft droht einem 50-jährigen Österreicher, der beim Sex den Tod seiner um zehn Jahre jüngeren Ehefrau verursacht haben soll. Zwar wird nicht wegen Mordes gegen ihn ermittelt, sondern „nur“ wegen „Sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person“, doch im Falle des Todes ist der Strafrahmen gleich hoch.
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