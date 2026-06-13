„Sind viel ungesünder als noch vor 50 Jahren“

Männer sterben früher, gehen weniger oft zum Arzt – und reden noch seltener darüber. Klingt nach Klischee? Ist aber Statistik. In Österreich werden Männer im Schnitt rund fünf Jahre weniger alt als Frauen, und nur ein Bruchteil nutzt die kostenlose Vorsorgeuntersuchung. Liegt es an Biologie oder Rollenbildern? Fakt ist: Männer haben ein deutlich höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Unfälle – und sogar Suizid. Über das Thema „Männergesundheit“ spricht Larissa Putz mit Shahrokh F. Shariat, Leiter der Universitätsklinik für Urologie sowie des Comprehensive Cancer Centers von MedUni Wien und AKH Wien.