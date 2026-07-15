Erneut führte Blitzschlag zu Waldbrand in Tirol

Von der Leitstelle Tirol wurde gegen 18.15 Uhr ein Waldbrand 600 Meter oberhalb von Lähn-Wengle im Bereich des Alpenrosenwegs gemeldet. „Unverzüglich rückten die Freiwillige Feuerwehr Lähn-Wengle, die Freiwillige Feuerwehr Bichlbach, der Flugdienst Reutte mit der Arbeitsgruppe Vegetationsbrandbekämpfung sowie die Libelle Tirol zur Einsatzstelle aus. Zur Unterstützung wurde außerdem das Hubschraubertankfahrzeug der Berufsfeuerwehr Innsbruck nach Lähn-Wengle entsandt“, berichtete Christian Walch vom Bezirksfeuerwehrverband Reutte.