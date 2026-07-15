Selenskyj wechselt den Verteidigungsminister aus

Selenskyj: Winter hat „Priorität“

Zuvor hatte Selenskyj bekannt gegeben, den Chef des staatlichen Energiekonzerns Naftogaz, Serhij Korezkyj, zum neuen Ministerpräsidenten nominieren zu wollen. Die Vorbereitungen auf die kalte Jahreszeit hätten für das Land oberste Priorität, sagte Selenskyj am Mittwoch. „Die Prioritäten sind klar – die Vorbereitung auf den Winter“, erklärte er. Nach allen Konsultationen sei Korezkyj der am besten geeignete Kandidat für das Amt.