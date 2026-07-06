„20 Jahre Husten: Zeichen des Canvas-Syndroms?“

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Manfred W. (68): „Ich bekam die Diagnose Canvas-Syndrom und leide unter verschiedenen neurologischen Problemen. Stimmt es, dass mein langjähriger Husten ein typisches Frühsymptom der Erkrankung ist?“
Prim.a.D. Dr. Andreas Winkler, MSc, Facharzt für Neurologie und Geriatrie in Wien und Korneuburg (NÖ): Das Canvas-Syndrom (Cerebellar Ataxia, Neuropathy and Vestibular Areflexia Syndrome) ist eine äußerst seltene neurologische Erkrankung, bei der mehrere Funktionen des Nervensystems gleichzeitig betroffen sind. Hauptursache ist eine Veränderung im RFC1-Gen. Die Erkrankung tritt meist bei Personen zwischen dem 45. und 70. Lebensjahr auf, bei Männern ebenso wie bei Frauen.
Husten tritt Jahrzehnte früher auf
Besonders charakteristisches Frühsymptom ist ein chronischer trockener Reizhusten, der bereits Jahrzehnte vor den neurologischen Beschwerden auftreten kann. In der Folge entwickeln sich Gangunsicherheit, Stolperneigung, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen, eine zunehmende Unsicherheit und auch eine erhöhte Sturzgefahr. Da die visuelle Kontrolle einen Teil der verlorenen Gleichgewichtsinformationen kompensiert, verschlechtert sich die Stabilität im Dunkeln oder beim Schließen der Augen oft deutlich.
Umfangreiche Diagnose
Die Diagnostik umfasst neurologische und neurophysiologische Untersuchungen sowie Überprüfungen des Gleichgewichtssystems (Kopfimpulstest). Eine Magnetresonanztomografie des Gehirns zeigt häufig einen Verlust von Nervengewebe im Kleinhirn. In frühen Stadien kann die MRT jedoch noch unauffällig sein. Die wichtigste diagnostische Untersuchung ist heute der genetische Nachweis einer krankhaften genetischen Veränderung im RFC1-Gen.
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Prognose und Behandlung
Die Erkrankung schreitet in der Regel langsam über viele Jahre bis Jahrzehnte voran. Die Lebenserwartung ist meist nur gering eingeschränkt, Mobilität und Selbstständigkeit können jedoch im Verlauf deutlich beeinträchtigt werden.
Da bisher noch keine Heilung möglich ist, konzentriert sich die Behandlung auf die Linderung der Symptome – durch Maßnahmen der Rehabilitation, Physiotherapie, Gleichgewichts- und Koordinationstraining, vestibuläres Training, Ergotherapie und Maßnahmen zur Sturzprophylaxe. Bei fortgeschrittenen Beschwerden können Gehhilfen sinnvoll sein.
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