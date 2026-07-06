„20 Jahre Husten: Zeichen des Canvas-Syndroms?“

Husten tritt Jahrzehnte früher auf

Besonders charakteristisches Frühsymptom ist ein chronischer trockener Reizhusten, der bereits Jahrzehnte vor den neurologischen Beschwerden auftreten kann. In der Folge entwickeln sich Gangunsicherheit, Stolperneigung, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen, eine zunehmende Unsicherheit und auch eine erhöhte Sturzgefahr. Da die visuelle Kontrolle einen Teil der verlorenen Gleichgewichtsinformationen kompensiert, verschlechtert sich die Stabilität im Dunkeln oder beim Schließen der Augen oft deutlich.