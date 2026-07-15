Salzburg verliert auch zweiten Test des Tages

Nach dem Seitenwechsel lief es für die Bullen im Nonntal etwas besser. Adam Daghim konnte schließlich ausgleichen. Der Däne kam am Sechzehnereck frei zum Schuss und vollendete perfekt ins lange Eck (54.). Nach rund 60 Minuten tauschte Salzburg komplett durch, kamen wie gegen Osaka Spieler von Kooperationsklub Liefering zu ihrer Chance und Danny Galm coachte statt Danny Röhl.