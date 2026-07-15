Salzburg verliert auch zweiten Test des Tages

Salzburg musste sich auch im zweiten Test am Mittwoch geschlagen geben. Die Bullen verloren gegen Basaksehir Istanbul im Nonntal mit 1:2. Adam Daghim erzielte den Treffer für die Salzburger.
Der erste Test des Tages ging mit 0:3 gegen Gamba Osaka noch deutlich verloren. Am Abend lief es ergebnistechnisch zwar etwas besser für die Bullen. Im Probegalopp gegen den türkischen Klub Basaksehir Istanbul kamen die Salzburger vor den Augen von Mario Gomez dennoch nur zu einer 1:2-Niederlage.
Das Team von Trainer Danny Röhl tat sich über weite Strecken sehr schwer gegen die von Nuri Sahin gecoachte Elf. Bertug Yildirim brachte Basaksehir in Führung (40.). Dem ging ein harter Zweikampf voraus, der von Schiedsrichter Walter Altmann jedoch als fair eingestuft wurde.
Nach dem Seitenwechsel lief es für die Bullen im Nonntal etwas besser. Adam Daghim konnte schließlich ausgleichen. Der Däne kam am Sechzehnereck frei zum Schuss und vollendete perfekt ins lange Eck (54.). Nach rund 60 Minuten tauschte Salzburg komplett durch, kamen wie gegen Osaka Spieler von Kooperationsklub Liefering zu ihrer Chance und Danny Galm coachte statt Danny Röhl.
Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die die Türken dann doch noch für sich entscheiden konnten. Emir Turhan traf (88.) alleinstehend am langen Eck nach perfektem Stanglpass zum 2:1-Endstand.
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